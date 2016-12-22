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Очевидцы засняли крушение Boeing 727 (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7818/39_main.1482371029.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/39_tn.1482371029.jpg Мир Самолет поднялся в небо, но практически сразу рухнул на землю и загорелся

Очевидцы засняли крушение Boeing 727 (фото,видео)

Сегодня, 07:16

Самолет поднялся в небо, но практически сразу рухнул на землю и загорелся

20 декабря в Колумбии при вылете из аэропорта Пуэрто-Карреньо потерпел крушение грузовой самолет Boeing 727.

Очевидцам удалось снять на видео момент взлета лайнера. В ролике видно, как судно с трудом набирает высоту и пролетает очень низко над ограждением.

На более длинное видео попал момент, когда самолет уже поднялся в небо, но практически сразу рухнул на землю и загорелся.

Пока нет никаких сведений о том, почему самолет не сумел набрать высоту и упал. По предварительным данным, его слишком перегрузили в аэропорту и пилот не рассчитал длину взлетной полосы. При крушении погибли трое человек, двое получили ранения, одного члена экипажа ищут спасатели.
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