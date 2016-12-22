Очевидцы засняли крушение Boeing 727 (фото,видео)

Самолет поднялся в небо, но практически сразу рухнул на землю и загорелся

20 декабря в Колумбии при вылете из аэропорта Пуэрто-Карреньо потерпел крушение грузовой самолет Boeing 727.

Очевидцам удалось снять на видео момент взлета лайнера. В ролике видно, как судно с трудом набирает высоту и пролетает очень низко над ограждением.

На более длинное видео попал момент, когда самолет уже поднялся в небо, но практически сразу рухнул на землю и загорелся.

Пока нет никаких сведений о том, почему самолет не сумел набрать высоту и упал. По предварительным данным, его слишком перегрузили в аэропорту и пилот не рассчитал длину взлетной полосы. При крушении погибли трое человек, двое получили ранения, одного члена экипажа ищут спасатели.