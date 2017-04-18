Один из организаторов теракта в Питере признал вину
Девятому фигуранту дела по взрыву в питерском метро рассматривают меру пресечения
Один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов признал свою вину в причастности к преступлению. Об этом сообщил его адвокат Армен Задоян, передает ТАСС.
"Он признал вину в полном объеме, можно так сказать", – сказал Задоян.
Басманный суд Москвы во вторник рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Азимову.
Как сообщалось, вчера в Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в питерском метро 26-летннго выходца из Средней Азии Аброра Азимова.
Напомним, в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро на станции "Сенная площадь" погибли 15 человек, включая террориста. Более пяти десятков пассажиров метро пострадали.
Позже прошел ряд арестов членов конспиративных ячеек, причастных к организации взрыва. По подозрению в причастности к теракту были задержаны восемь выходцев из Средней Азии — шесть в Петербурге, двое в Московской области.
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