Один из организаторов теракта в Питере признал вину

Один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов признал свою вину в причастности к преступлению. Об этом сообщил его адвокат Армен Задоян, передает ТАСС.

"Он признал вину в полном объеме, можно так сказать", – сказал Задоян.

Басманный суд Москвы во вторник рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Азимову.

Как сообщалось, вчера в Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в питерском метро 26-летннго выходца из Средней Азии Аброра Азимова.

Напомним, в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро на станции "Сенная площадь" погибли 15 человек, включая террориста. Более пяти десятков пассажиров метро пострадали.

Позже прошел ряд арестов членов конспиративных ячеек, причастных к организации взрыва. По подозрению в причастности к теракту были задержаны восемь выходцев из Средней Азии — шесть в Петербурге, двое в Московской области.