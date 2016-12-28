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Один из самых бородатых баскетболистов Джеймс Харден установил рекорд НБА http://www.segodnya.ua/img/article/7838/94_main.1482922942.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/94_tn.1482922942.jpg Мир Американский баскетболист за 30 минут набрал 30 очков, сделал 10 передач и 5 подборов

Один из самых бородатых баскетболистов Джеймс Харден установил рекорд НБА

Сегодня, 13:02

Американский баскетболист за 30 минут набрал 30 очков, сделал 10 передач и 5 подборов

Джеймс Харден. Фото AFP
Джеймс Харден. Фото AFP

Разыгрывающий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден установил рекорд результативности НБА.

Как сообщает ESPN, 27-летний американец стал первым игроком в истории лиги, которому удалось за 30 минут на паркете набрать как минимум 30 очков, сделать 10 передач и 5 подборов.

В сегодняшнем матче с "Далласом" Харден записал на свой счет 34 очка, 11 передач и 5 подборов.

Джеймс Харден – обладатель одной из самых колоритных бород в НБА.
НБА , баскетболист, борода, Джеймс Харден

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Источники:

ESPN, СЭ

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