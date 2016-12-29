Одиозный президент Филиппин пригрозил сбрасывать коррупционеров с вертолета

Борьба с коррупцией наравне с антинаркотической кампанией будут оставаться приоритетными задачами его шестилетнего срока

Президент Филиппин Родриго Дутерте, выступая в провинции Южный Камаринес, пообещал "сбрасывать коррумпированных филиппинских чиновников с вертолета на полпути к Маниле".

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Philippine Star.

"Если вы коррумпированы, я подниму вас на вертолете и сброшу вниз на полпути в Манилу. Я делал это раньше, почему я не могу сделать этого сейчас?" – сказал он, выступая после посещения пострадавших от тайфуна районов провинции.

Издание отмечает, что Дутерте поручил увеличить финансирование для устранения последствий стихийного бедствия в стране.

Филиппинский президент также добавил, что борьба с коррупцией наравне с антинаркотической кампанией будут оставаться приоритетными задачами его шестилетнего срока.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн обратился к властям Филиппин с призывом начать расследование заявлений президента страны Родриго Дутерте, который ранее сообщал о совершенных им в прошлом убийствах.



