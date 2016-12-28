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Однорукий теннисист мечтает набрать очки и попасть в рейтинг ATP (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7838/62_main.1482920006.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/62_tn.1482920006.jpg Мир Алекс Хант попробует одержать первые профессиональные победы на турнире в Новой Зеландии

Однорукий теннисист мечтает набрать очки и попасть в рейтинг ATP (видео)

Сегодня, 12:13

Алекс Хант попробует одержать первые профессиональные победы на турнире в Новой Зеландии

Алекс Хант мечтает попасть в АТР-тур
Алекс Хант мечтает попасть в АТР-тур

23-летний теннисист Алекс Хант примет участие в третьем по значимости профессиональном турнире Новой Зеландии, стартующем в среду, 28 декабря.

Алекс с рождения лишен левой руки. Он был лидером своей университетской команды, а сейчас занимает 41-е место в рейтинге профессиональных игроков Новой Зеландии. Теннисист играет с протезом.

"Игра с лучшими теннисистами страны будет большим опытом для меня. Мое преимущество в том, что я родился таким и не знаю, каково это – жить и играть с двумя руками. Я хочу показать пример другим людям с ограниченными возможностями, а моя мечта – набрать очки и попасть в рейтинг АТР", – передает слова Ханта Sunday News.
теннисист, Алекс Хант

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Источник:

gazeta.ru

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