Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница – СМИ

Вчера, 05:43

Родные искали девочку и писали объявления в социальных сетя

11-летняя девочка возвращалась домой после занятий, когда ее сбил грузовик. Фото: AFP
11-летняя девочка возвращалась домой после занятий, когда ее сбил грузовик. Фото: AFP

Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница, которую после атаки в столице Швеции разыскивала семья. Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на Expressen со ссылкой на родственников девочки.

По данным СМИ, 11-летняя девочка возвращалась домой после занятий, когда ее сбил грузовик. Родные искали девочку и писали объявления в социальных сетях.

Напомним, в пятницу мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. По последним данным, погибли четыре человека, не менее 13 получили ранения различной степени тяжести.
Швеция, погибли, жертва, грузовик, стокгольм

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