Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница – СМИ

Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница, которую после атаки в столице Швеции разыскивала семья. Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на Expressen со ссылкой на родственников девочки.

По данным СМИ, 11-летняя девочка возвращалась домой после занятий, когда ее сбил грузовик. Родные искали девочку и писали объявления в социальных сетях.

Напомним, в пятницу мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. По последним данным, погибли четыре человека, не менее 13 получили ранения различной степени тяжести.