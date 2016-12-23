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Официальные данные: Угонщики Airbus A320 из Ливии отпустили только часть заложников http://www.segodnya.ua/img/article/7824/82_main.1482499310.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/82_tn.1482499310.jpg Мир На данный момент известно о том, что самолет покинули две групппы по 25 человек – в основом женщины и дети

Официальные данные: Угонщики Airbus A320 из Ливии отпустили только часть заложников

Вчера, 15:19

На данный момент известно о том, что самолет покинули две групппы по 25 человек – в основом женщины и дети

Мальта, Airbus A320, захваченный угонщиками. Фото: AFP
Мальта, Airbus A320, захваченный угонщиками. Фото: AFP

С пассажирского самолета Airbus A320, захваченного в Ливии и севшего на Мальте, сошли первые 50 заложников. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его сообщениям, первая группа отпущенных заложников состоит из женщин и детей.

Напомним, лайнер авиакомпании Afriqiyah был захвачен сегодня, 23 декабря, во время выполнения рейса Сабха-Триполи. Различные источники сообщают об одном или двух угонщиках, у которых есть ручная граната (или несколько) и, возможно, взрывчатка.

Согласно некоторым данным, они представляют группу, поддерживающую Муаммара Каддафи, и, возможно, требуют освоождения его сына. Однако официальной информации об их требованиях на данный момент нет.

На борту изначально находилось 111 пассажиров и семь членов экипажа. В аэропорту усилены меры безопасности, отложены на неопределенный срок другие рейсы, самолет оцеплен военными и службами безопасности.

СМИ сообщают также, что в переговорах с угонщиками участвует министр транспорта Ливии.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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