Официальные данные: Угонщики Airbus A320 из Ливии отпустили только часть заложников

С пассажирского самолета Airbus A320, захваченного в Ливии и севшего на Мальте, сошли первые 50 заложников. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его сообщениям, первая группа отпущенных заложников состоит из женщин и детей.

First group of passengers, consisting of women and children, being released now.