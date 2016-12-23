Огромные рыбины и девушки в купальниках: игроки "Шахтера" похвастались уловом на отдыхе (фото)

Футболисты в компании своих вторых половинок отдыхают на Сейшельских Островах

Игроки донецкого "Шахтера" Иван Ордец и Максим Малышев во время отдыха на Сейшельских Островах отправились на рыбалку.

Захватив своих вторых половинок и удочки, футболисты отправились на яхте на охоту за экзотическими трофеями, и улов не заставил себя ждать. На своих страницах в Instagram игроки похвастались снимками с огромными рыбинами.

В текущем сезоне Ордец провел за "Шахтер" провел 19 матчей во всех турнирах и забил три гола. На счету Малышева 20 матчей и один гол.