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Огромные рыбины и девушки в купальниках: игроки "Шахтера" похвастались уловом на отдыхе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/68_main.1482509051.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/68_tn.1482509051.jpg Мир Футболисты в компании своих вторых половинок отдыхают на Сейшельских Островах

Огромные рыбины и девушки в купальниках: игроки "Шахтера" похвастались уловом на отдыхе (фото)

Вчера, 18:04

Футболисты в компании своих вторых половинок отдыхают на Сейшельских Островах

Фото Instagram
Фото Instagram

Игроки донецкого "Шахтера" Иван Ордец и Максим Малышев во время отдыха на Сейшельских Островах отправились на рыбалку.

Захватив своих вторых половинок и удочки, футболисты отправились на яхте на охоту за экзотическими трофеями, и улов не заставил себя ждать. На своих страницах в Instagram игроки похвастались снимками с огромными рыбинами.

В текущем сезоне Ордец провел за "Шахтер" провел 19 матчей во всех турнирах и забил три гола. На счету Малышева 20 матчей и один гол.
футбол, рыбалка, Шахтер Донецк, Иван Ордец, Максим Малышев

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Источник:

Сегодня|Спорт

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