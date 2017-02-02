Оккупированные Россией Абхазия и Осетия могут получить "безвиз" с ЕС

Сегодня, 15:21

Министр поздравил грузинский народ с позитивным голосованием Европарламента по безвизовому режиму с Грузией

&quot;Безвиз&quot; может коснуться и оккупированных территорий. Фото: sputnik-georgia.ru
"Безвиз" может коснуться и оккупированных территорий. Фото: sputnik-georgia.ru

Грузинское правительство предложит оккупированным Россией районам Абхазии и Южной Осетии безвизовые преимущества с ЕС, которые должна получить Грузия в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, передает Georgia Today.

Он поздравил грузинский народ с позитивным голосованием Европарламента по безвизовому режиму с Грузией.

"Мы поздравляем наших граждан в этот день. Наш прогресс на пути к интеграции с ЕС не может быть достигнуто, если бы мы не имели твердую поддержку со стороны нашего населения и государственных органов", – сказал Джанелидзе.

Джанелидзе также отметил, что грузинское правительство будет предлагать преимущества визовой либерализации для жителей оккупированных регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии.

Как стало известно, Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для Грузии. "За" проголосовали 553 депутата, "против" – 66, воздержались – 22 евродепутата.

Отметим, что теперь следующим шагом является формальное принятие решения Европейским советом.
Абхазия, Осетия, ЕС, Европарламент, безвизовый режим, безвиз

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