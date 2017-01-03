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Около 200 российских легкоатлетов подозреваются в употреблении допинга http://www.segodnya.ua/img/article/7854/47_main.1483471373.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/47_tn.1483471373.jpg Мир Российским спортсменам придется в индивидуальном порядке доказывать, что они не употребляли запрещенные препараты

Около 200 российских легкоатлетов подозреваются в употреблении допинга

Сегодня, 21:22

Российским спортсменам придется в индивидуальном порядке доказывать, что они не употребляли запрещенные препараты

Фото AFP
Фото AFP

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

"IAAF были направлены имена около 200 россиян, предоставленных Независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена.

Исходя из сведений и доказательств из доклада Макларена, а также иной информации, будут приниматься решения при рассмотрении заявок спортсменов, желающих получить доступ к международным стартам в качестве нейтральных", – говорится в пресс-релизе IAAF.

Один из критериев получения индивидуального допуска к международным соревнованиям требует от россиян показать, что они не были непосредственно вовлечены в какие-либо антидопинговые нарушения из-за деятельности национальной федерации.

В качестве других критериев называются причастность тренеров, врачей и других специалистов, работавших со спортсменом, к совершению каких-либо нарушений антидопинговых правил, а также количество сданных спортсменом допинг-проб в соответствующий период.
легкая атлетика, допинг, WADA, IAAF

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