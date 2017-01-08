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Олимпийская чемпионка Кастер Семеня женилась на своей подруге http://www.segodnya.ua/img/article/7862/96_main.1483864723.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/96_tn.1483864723.jpg Мир Торжественная церемония состоялась в Претории

Олимпийская чемпионка Кастер Семеня женилась на своей подруге

Сегодня, 10:28

Торжественная церемония состоялась в Претории

Виолет и Кастер. Фото Instagram
Виолет и Кастер. Фото Instagram

Олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро южноафриканская бегунья Кастер Семеня официально женилась на свой подруге Виолет Расебойе.

Торжественная церемония состоялась в Претории в 26-й день рождения Семени.

В мае 2015 года возлюбленные заключили брак в местечке Га-Дикгале в ходе мероприятия, предусмотренного для гетеросексуальных браков.

Ранее достижения спортсменки побудили IAAF провести расследование, в ходе которого возник вопрос о действительной половой принадлежности Кастер Семени. Многие считали ее гермафродитом, обращая внимание, в частности, на явное отсутствие женских черт в фигуре и внешности.

Но в результате гендерных тестов было доказано, что Семеня является женщиной. Особенность ее организма заключается в природно высоком уровне мужских гормонов. IAAF потребовала медикаментозной коррекции этого состояния спортсменки, однако в 2015 году Спортивный арбитражный суд по иску другой легкоатлетки, Дьюти Чанд, постановил, что такое требование незаконно.

Семеня на Олимпиаде в Рио выиграла "золото" в беге на 800 метров, а на Играх 2012 года в Лондоне она на этой же дистанции завоевала серебро.
легкая атлетика, свадьба, Кастер Семеня

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Источник:

NEWSru.com

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