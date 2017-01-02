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Оливье Жиру в первый день 2017 года забил "лучший гол в карьере" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/22_main.1483344223.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/22_tn.1483344223.jpg Мир Нападающий "Арсенала" в матче чемпионата Англии поразил ворота "ударом скорпиона"

Оливье Жиру в первый день 2017 года забил "лучший гол в карьере" (видео)

Сегодня, 10:03

Нападающий "Арсенала" в матче чемпионата Англии поразил ворота "ударом скорпиона"

Оливье Жиру. Фото AFP
Оливье Жиру. Фото AFP

Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что забил в ворота "Кристал Пэлас" лучший гол в своей карьере.

"Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Жиру, который после передачи Алексиса Санчеса поразил ворота соперника пяткой "ударом скорпиона". Мяч влетел в ворота Уэйна Хеннесси, коснувшись перекладины.

"Я думаю, что это был мой лучший гол. Алексис сделал передачу немного назад, а я попытался достать мяч пяткой. Мне очень повезло", – сказал Жиру.

В текущем чемпионате Англии Жиру забил пять голов в 12 матчах.
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Сегодня|Спорт

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