Оливье Жиру в первый день 2017 года забил "лучший гол в карьере" (видео)

Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что забил в ворота "Кристал Пэлас" лучший гол в своей карьере.

"Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Жиру, который после передачи Алексиса Санчеса поразил ворота соперника пяткой "ударом скорпиона". Мяч влетел в ворота Уэйна Хеннесси, коснувшись перекладины.

"Я думаю, что это был мой лучший гол. Алексис сделал передачу немного назад, а я попытался достать мяч пяткой. Мне очень повезло", – сказал Жиру.

В текущем чемпионате Англии Жиру забил пять голов в 12 матчах.