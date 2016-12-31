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Олланд лично посетит Ирак

Вчера, 23:06

Борьба с терроризмом останется в 2017 году приоритетом французского политического руководства

Франсуа Олланд. Фото: AFP
Франсуа Олланд. Фото: AFP

Президент Франции Франсуа Олланд в первые дни наступает 2017 годжа совершит поездку в Ирак, где встретится с расположенными там французскими военнослужащими, ведущих борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство". Об этом Олланд заявил в своем новогоднем обращении к нации, которое стало последним для него за время пребывания в Елисейском дворце.

Как он подчеркнул, что борьба с терроризмом останется в 2017 году приоритетом французского политического руководства, как внутри страны, так и за ее пределами.

"Мы не покончили с бедой терроризма, нам предстоит продолжить с ним бороться. За рубежом в этом заключается цель наших военных операций в Мали, Сирии, а также в Ираке, куда я пойду послезавтра, чтобы поздравить наших солдат ", – сказал Олланд.

Напомним, операция ВВС Франции под кодовым названием Chammal проводится против боевиков ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года. Французские войска в составе западной коалиции против ИГ наносят авиаудары по позициям исламистов.

Сейчас у берегов Ирака эти действия поддерживает флагман ВМС Франции, авианосец Charles de Gaulle, несущий авиагруппы в составе 40 самолетов, включая 20 многоцелевых палубных истребителей Rafale M.
Олланд, Франсуа Олланд

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Источник:

УНН

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