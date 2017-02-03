Олланд призвал США согласовывать свою позицию по РФ и санкциям с Евросоюзом

Сегодня, 18:57

Президент Франции напомнил, что санкции против РФ связаны с реализацией минских соглашений

Франсуа Олланд. Фото: AFP
Франсуа Олланд. Фото: AFP

Президент Франции Франсуа Олланд призвал на Мальте западных партнеров согласовывать политику в отношении России и подтвердил в очередной раз свою позицию о связи антироссийских санкций с выполнением минских соглашений.

"Европа ведет диалог с Россией. Франция ведет диалог с Россией. Соединенные Штаты при новой администрации снова будут вести диалог с Россией. Но и в этом мы должны согласовывать наши действия. Прежде всего, в Европейском союзе, а затем между Европейским союзом и его партнерами, в частности, с Соединенными Штатами", – сказал Олланд в пятницу на пресс-конференции после завершения первой части саммита ЕС в Валлетте, где Европейский совет заседал в полном составе – 28 членов.

"И что касается случая Украины, позиция, которую занимает Европа и, которую я тоже разделяю, – я ее напоминал неоднократно, – в том, что санкции (против РФ – ИФ) связаны с реализацией минских соглашений. И то, что происходит в Украине именно в данный момент, не соотносится с нашими целями, определенными, когда мы участвовали в рамках "нормандского формата" в переговорах, вылившихся в минские соглашения", – отметил глава французского государства.

Ранее сообщалось, что американские власти приняли решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России.

Так, в документе, озаглавленном "Генеральная лицензия номер 1", отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

В документе отмечается, что разрешается "запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты или разрешения, выданные или зарегистрированные ФСБ России для импорта, распространения или использования продукции информационных технологий в Российской Федерации". Кроме того, отмечается, что общая стоимость оплат "за подобные лицензии, сертификаты или разрешения не должна превышать 5 тыс. долл. в год".

При этом под запретом остаются "экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров, технических средств или средств обеспечения" в Крым.
США, Франция, евросоюз, санкции, Олланд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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