Олланд резко отреагировал на заявление Трампа по НАТО
Европа будет принимать решения согласно своим интересам и ценностям, заявил французский лидер
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что европейцы не нуждаются в заокеанских советах и считает НАТО и по сей день актуальной организацией. Об этом он сказал, комментариуя высказывание новоизбранного президента США Дональда Трампа о военном блоке, передает РИА Новости-Украина со ссылкой на агентство Франс Пресс.
По его словам, Европа будет принимать решения согласно своим интересам и ценностям.
"Европа всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но она будет принимать решения, руководствуясь своими интересами и ценностями", — заявил Олланд и добавил, что Европа не нуждается в советах извне.
Также он отметил, что НАТО будет "устаревшим блоком тогда, когда и мировые угрозы отойдут в прошлое".
Напомним, Дональд Трамп резко раскритиковал военный блок НАТО и миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он считает НАТО устаревшим военным блоком, который страны не финансируют должным образом.
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