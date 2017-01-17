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Олланд резко отреагировал на заявление Трампа по НАТО http://www.segodnya.ua/img/article/7888/78_main.1484637242.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/78_tn.1484637242.jpg Мир Европа будет принимать решения согласно своим интересам и ценностям, заявил французский лидер

Олланд резко отреагировал на заявление Трампа по НАТО

Сегодня, 09:14

Европа будет принимать решения согласно своим интересам и ценностям, заявил французский лидер

Франсуа Олланд. Фото: AFP
Франсуа Олланд. Фото: AFP

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что европейцы не нуждаются в заокеанских советах и считает НАТО и по сей день актуальной организацией. Об этом он сказал, комментариуя высказывание новоизбранного президента США Дональда Трампа о военном блоке, передает РИА Новости-Украина со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По его словам, Европа будет принимать решения согласно своим интересам и ценностям.

"Европа всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но она будет принимать решения, руководствуясь своими интересами и ценностями", — заявил Олланд и добавил, что Европа не нуждается в советах извне.

Также он отметил, что НАТО будет "устаревшим блоком тогда, когда и мировые угрозы отойдут в прошлое".

Напомним, Дональд Трамп резко раскритиковал военный блок НАТО и миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он считает НАТО устаревшим военным блоком, который страны не финансируют должным образом.
нато, Европа, угрозы, трамп, Олланд

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