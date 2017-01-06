Олланд считает, что Франции нужно тратить на оборону больше

Президент Франции Франсуа Олланд в своем новогоднем поздравлении вооруженным силам заявил, что оборонная часть бюджета должна достигнуть в течение пяти лет 2% ВВП.

"Мы должны идти к 2%. На какую перспективу? Конечно, на ближайшие пять лет", – сказал французский президент, выступая в пятницу на военно-воздушной базе в Мон-де-Марсане.

Он выступал перед военнослужащими, которые участвуют в операциях вне границ Франции – в странах Сахеля в Африке, в Ираке и Сирии.

Олланд напомнил, что национальный бюджет обороны на 2017 год будет увеличен на 600 млн евро.

"Мы должны предпринять это оборонное усилие. Почему? Потому что нам надо модернизировать оснащение, потому что нам следует обеспечить подготовку личного состава. Потому что мы должны разворачивать операции. Потому что мы должны обеспечивать наши миссии. Потому что мы должны защищать французов", – отметил президент Франции.

"Французы знают, что вы делаете для них и что они вам должны", – заявил Олланд, обращаясь к военным.

По его словам, "нация должна сама сделать усилие ради своей обороны".

"Потому что нет ничего бесплатного, и ничто не может быть обеспечено без гражданского участия, в том числе и финансового, страны", – пояснил глава французского государства.