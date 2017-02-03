Олланд выступил с резкой критикой в адрес Трампа

Сегодня, 13:44

По его словам, нельзя принять ряд заявлений президента США с давлением по поводу того, чем Европа должна быть и чем не должна

Франсуа Олланд. Фото: AFP
Франсуа Олланд. Фото: AFP

Президент Франции Франсуа Олланд заявил о недопустимости давления на Европу со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал перед началом неформального саммита ЕС на Мальте, сообщает Le Figaro.

"Нельзя принять ряд заявлений президента США с давлением по поводу того, чем Европа должна быть и чем не должна", – сказал он.

Ранее Олланд уже заявлял, комментируя высказывание Трампа, что Европа "не нуждается в советах извне".

Он подчеркнул, что ЕС всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но будет принимать решения, руководствуясь своими интересами и ценностями.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что у Соединенных Штатов никогда не было лучшего союзника, чем Европа.

"Необходимо выбирать между изоляционизмом, неравенством и эгоизмом, с одной стороны, и открытостью, социальным равенством и прочностью за счет солидарности – с другой. То есть надо выбирать между регрессом и будущим", – констатировал зампред ЕК.

"Что касается экономических отношений между ЕС и Соединенными Штатами, я хотел бы обратить внимание на факт, что вместе мы создаем 50 млн рабочих мест по обе стороны Атлантики. Союз способствует созданию рабочих мест в США путем прямых зарубежных инвестиций. Значительная часть инвестиций, освоенных в США, поступает из Евросоюза", – отметил Шефчович.
США, Франция, трамп, Олланд, дональд трамп

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Источник:

Украинская правда

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