Олланд выступил с резкой критикой в адрес Трампа

По его словам, нельзя принять ряд заявлений президента США с давлением по поводу того, чем Европа должна быть и чем не должна

Президент Франции Франсуа Олланд заявил о недопустимости давления на Европу со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал перед началом неформального саммита ЕС на Мальте, сообщает Le Figaro.

"Нельзя принять ряд заявлений президента США с давлением по поводу того, чем Европа должна быть и чем не должна", – сказал он.

Ранее Олланд уже заявлял, комментируя высказывание Трампа, что Европа "не нуждается в советах извне".

Он подчеркнул, что ЕС всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но будет принимать решения, руководствуясь своими интересами и ценностями.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что у Соединенных Штатов никогда не было лучшего союзника, чем Европа.

"Необходимо выбирать между изоляционизмом, неравенством и эгоизмом, с одной стороны, и открытостью, социальным равенством и прочностью за счет солидарности – с другой. То есть надо выбирать между регрессом и будущим", – констатировал зампред ЕК.

"Что касается экономических отношений между ЕС и Соединенными Штатами, я хотел бы обратить внимание на факт, что вместе мы создаем 50 млн рабочих мест по обе стороны Атлантики. Союз способствует созданию рабочих мест в США путем прямых зарубежных инвестиций. Значительная часть инвестиций, освоенных в США, поступает из Евросоюза", – отметил Шефчович.