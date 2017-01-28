Олланд жестко раскритиковал администрацию Трампа

Вчера, 14:50

По его словам, есть вызовы, которые бросает американская администрация, это касается правил торговли и того, что является западной позицией для решения конфликтов в мире

Франсуа Олланд. Фото: AFP
Франсуа Олланд. Фото: AFP

Администрация нового президента США Дональда Трампа является "вызовом" для Европейского союза, особенно в сфере коммерции, заявил в пятницу президент Франции Франсуа Олланд.

"Будем говорить откровенно, есть вызовы, которые бросает американская администрация. Это касается правил торговли и того, что является нашей позицией для решения конфликтов в мире", – заявил он журналистам в Берлине.

Напомним, Трамп подписал указ о выходе США из числа стран, подписавших договоренности о создании нового регионального экономического объединения – Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

Как сообщалось, Дональд Трамп не удовлетворен соотношением вклада своей страны в международные организации, в частности в НАТО и в ООН, c итоговым результатом.

По информации The Washington Post, все высшие руководители Госдепартамента США покинули свои посты. Издание уточняет, что об этих отставках стало известно на фоне массовых увольнений высокопоставленных сотрудников Госдепа, которые не согласны с планами новой администрации США в отношении американской внешней политики.
США, евросоюз, трамп, Олланд, дональд трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Олланд жестко раскритиковал администрацию Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua

МИД Украины призывает партнеров по "нормандской четверке" усилить давление на РФ

26 Января, 16:30

Беца подчеркнула, что прекращение огня на один день не означает обеспечения условий по безопасности на Донбассе

Политика

Путин, Меркель и Олланд договорились придать дополнительный импульс "нормандской четверке" , фото bundeskanzlerin.de

В Кремле заявили, что Путин, Меркель и Олланд договорились придать дополнительный импульс "нормандской четверке"

18 Января, 21:55

В связи с этим на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях

Политика

Путин, Меркель и Олланд поддержали быстрый обмен пленных "всех на всех" , фото НТВ

Путин, Меркель и Олланд поддержали быстрый обмен пленных "всех на всех" - Кремль

18 Января, 21:32

Главы трех государств "нормандского формата" обсудили по телефону вопрос реализации минских договоренностей

Политика

Дональд Туск, фото AFP

Туск: ЕС сохраняет санкции против России, следуя рекомендации Меркель и Олланда

18 Января, 21:00

Глава Евросовета также пояснил ситуацию вокруг ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации с Украиной

Мир

Франсуа Олланд. Фото: AFP

Олланд резко отреагировал на заявление Трампа по НАТО

17 Января, 09:14

Европа будет принимать решения согласно своим интересам и ценностям, заявил французский лидер

Политика

Фото: AFP

Порошенко, Меркель и Олланд обсудили ситуацию на Донбассе и Соглашение об ассоциации

16 Января, 19:18

Телефонный разговор состоялся сегодня, сообщает пресс-служба украинского президента 

Мир

Франсуа Олланд. Фото: AFP

Олланд предупредил своего будущего преемника по поводу РФ

12 Января, 16:08

По его словам, диалог с Москвой необходим, но он должен основываться на интересах и принципах Франции

Политика

Франсуа Олланд. Фото: AFP

Олланд сделал заявление по Крыму и дальнейшим санкциям против РФ

12 Января, 14:27

Президент Франции озвучил позицию страны в ходе выступления перед дипломатическим корпусом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования