Олланд жестко раскритиковал администрацию Трампа

По его словам, есть вызовы, которые бросает американская администрация, это касается правил торговли и того, что является западной позицией для решения конфликтов в мире

Администрация нового президента США Дональда Трампа является "вызовом" для Европейского союза, особенно в сфере коммерции, заявил в пятницу президент Франции Франсуа Олланд.

"Будем говорить откровенно, есть вызовы, которые бросает американская администрация. Это касается правил торговли и того, что является нашей позицией для решения конфликтов в мире", – заявил он журналистам в Берлине.

Напомним, Трамп подписал указ о выходе США из числа стран, подписавших договоренности о создании нового регионального экономического объединения – Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

Как сообщалось, Дональд Трамп не удовлетворен соотношением вклада своей страны в международные организации, в частности в НАТО и в ООН, c итоговым результатом.

По информации The Washington Post, все высшие руководители Госдепартамента США покинули свои посты. Издание уточняет, что об этих отставках стало известно на фоне массовых увольнений высокопоставленных сотрудников Госдепа, которые не согласны с планами новой администрации США в отношении американской внешней политики.