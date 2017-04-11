ООН отказалась проверять ракетный удар США по Сирии

Вчера, 08:38

Организация решила не углубляться в вопрос законности атаки

Удар по Сирии не проверят на законность. Фото: abcnews
Удар по Сирии не проверят на законность. Фото: abcnews

Организация Объединенных Наций (ООН) не намерена оценивать правомерность ракетного удара США по авиабазе в Сирии, с которой проводилась атака против гражданских с применением запрещенного химического оружия. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик, передает "Укринформ".

"Мы не собираемся углубляться в вопрос о законности или не законности", – ответил официальный представитель ООН на вопрос, будет ли генсек Организации определять правомерность американских авиаударов по аэродрома Шайрат в Сирии.

Он отметил, что в заявлении ООН в отношении удара, обнародованном в прошлую пятницу, четко определенное видение организации.

"Это наша позиция по состоянию на сейчас", – отметил Дюжжарик.

Напомним, в ночь на 7 апреля Пентагон нанес удар по авиабазе режима сирийского президента Башара Асада Шайрат. В Вашингтоне заявили, что это стало ответом на химическую атаку против жителей города Хан-Шейхун, которая, по данным США, была осуществлена самолетами, поднявшимися именно с этой базы.

Американские военные выпустили по сирийской авиабазе 59 ракет типа Томагавк (TLAM).

Удары были направлены на самолеты на аэродроме, защищенные ангары для них, склады с нефтепродуктами и материально-техническим оборудованием, бункеры с боеприпасами, системы ПВО и радары.

Ракетный удар США провели впервые после избрания президентом страны Дональда Трампа.
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