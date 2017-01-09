ООН приняла историческое решение по странам Балтии

Теперь Эстония, Латвия и Литва будут относиться к странам Северной Европы

ООН изменила статус стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы – с государств Восточной Европы на страны Северной Европы, об этом сообщил латвийский политик, депутат Европарламента Артис Пабрикс со ссылкой на статистический отдел Организации объединенных наций, передает "112 Украина".

"ООН официально меняет Статус Прибалтики – от Восточной Европы к Северной Европе. Это именно то, к чему мы принадлежим", – отметил Пабрикс.

Теперь по классификации ООН к странам Восточной Европы относятся Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия, Словакия и Украина.

К странам Северной Европы, кроме вошедших в ее состав стран Прибалтики, относятся Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Северная Европа – историко- и политико-географический регион, включающий в себя расположенные в северной части Европы государства и регионы. деление Европы на субрегионы производятся в связи с рядом географических, культурных, экономических и политических факторов.