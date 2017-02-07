ООН: Решение Израиля о строительстве на Западному берегу нарушает нормы международного права

Оно может иметь далеко идущие последствия

Решение парламента Израиля о легализации тысячи домов для поселенцев на Западном берегу реки Иордан идут в разрез с нормами международного права. Об этом заявили пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дуярич, передает Reuters, передает "112 Украина".

"Генеральный секретарь глубоко сожалеет о принятии законопроекта. Этот законопроект противоречит нормам международного права и будет иметь далеко идущие правовые последствия для Израиля", – заявил пресс-секретарь Стефан Дуярич.

По словам Стефана Дуярича, к урегулированию израильско-палистинского конфликта было приложено много усилий.

Представитель Генсекретаря ООН также отметил: "Генеральный секретарь настаивает на необходимости избежать каких-либо действий, которые бы сорвать сосуществование двух государств".

Напомним, парламент Израиля принял законопроект, который позволит легализовать строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Ожидается, что данный законопроект может подвергнуться проверке со стороны Высшего суда справедливости.

Ранее, Израиль одобрил строительство 2,5 тыс. новых домов на Западном берегу реки Иордан. Проект одобрили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Авигдор Либерман. Отмечается, что дома будут возводиться в основном в черте уже существующих поселений.