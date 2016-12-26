Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно

Операция в районе крушения Ту-154 под Сочи будет продолжаться в круглосуточном режиме, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"С наступлением темного времени суток операция в районе авиакатастрофы проводится безостановочно и будет продолжаться в круглосуточном режиме. На кораблях и в береговой зоне развернуты осветительные прожекторные установки большой мощности. Подразделениями Южного военного округа проводится визуальный осмотр береговой линии для обнаружения любых предметов, связанных с крушением самолета", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения – корабли, водолазы и авиационная техника. Кроме того, в целях оперативного наращивания группировки в часовой готовности к вылету находятся 10 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны РФ.



