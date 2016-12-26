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Определено предположительное место падения самолета под Сочи http://www.segodnya.ua/img/article/7829/63_main.1482696033.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/63_tn.1482696033.jpg Мир По последним данным Минобороны РФ, из воды поднято 11 тел погибших

Определено предположительное место падения самолета под Сочи

Вчера, 22:00

По последним данным Минобороны РФ, из воды поднято 11 тел погибших

Определено предположительное место падения самолета под Сочи, фото AFP
Определено предположительное место падения самолета под Сочи, фото AFP

Специалисты, проводящие операцию в районе катастрофы самолета Ту-154 под Сочи, определили предположительное место падения. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, в этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Самолеты военно-транспортной авиации продолжают переброску водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации.

В аэропорт Адлер направлены специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами "Тайгер" и "Фалькон".

Кроме того, в район авиакатастрофы направляются два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества, оснащенные манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, позволяющим производить поисковые работы ночью.

Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, упал вскоре после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

По последним данным Минобороны РФ, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно.
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Источник:

РИА Новости

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