Определено предположительное место падения самолета под Сочи

По последним данным Минобороны РФ, из воды поднято 11 тел погибших

Специалисты, проводящие операцию в районе катастрофы самолета Ту-154 под Сочи, определили предположительное место падения. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, в этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Самолеты военно-транспортной авиации продолжают переброску водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации.

В аэропорт Адлер направлены специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами "Тайгер" и "Фалькон".

Кроме того, в район авиакатастрофы направляются два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества, оснащенные манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, позволяющим производить поисковые работы ночью.

Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, упал вскоре после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

По последним данным Минобороны РФ, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно.