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Определились финалисты Кубка Хопмана http://www.segodnya.ua/img/article/7860/76_main.1483724887.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/76_tn.1483724887.jpg Мир Французы нанесли поражение команде Швейцарии

Определились финалисты Кубка Хопмана

Сегодня, 19:48

Французы нанесли поражение команде Швейцарии

Роджер Федерер не помог Швейцарии обыграть Францию. Фото AFP
Роджер Федерер не помог Швейцарии обыграть Францию. Фото AFP

Сборная Франции по теннису победила команду Швейцарии в матче группового этапа Кубка Хопмана со счетом 2:1 и вышла в финал турнира, который проходит в австралийском Перте.

В пятницу швейцарец Роджер Федерер победил француза Ришара Гаске со счетом 6:1, 6:4. Француженка Кристина Младенович переиграла швейцарку Белинду Бенчич – 6:4, 2:6, 6:3. В решающей парной встрече Младенович и Гаске обыграли Бенчич и Федерера – 4:2, 4:2.

Сборная Франции заняла первое место в группе A и вышла в финал турнира, где сыграет с командой США, ставшей первой в группе B.
теннис, Роджер Федерер, Ришар Гаске, Белинда Бенчич, Кубок Хопмана, Кристина Младенович

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