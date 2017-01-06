Определились финалисты Кубка Хопмана

Сборная Франции по теннису победила команду Швейцарии в матче группового этапа Кубка Хопмана со счетом 2:1 и вышла в финал турнира, который проходит в австралийском Перте.

В пятницу швейцарец Роджер Федерер победил француза Ришара Гаске со счетом 6:1, 6:4. Француженка Кристина Младенович переиграла швейцарку Белинду Бенчич – 6:4, 2:6, 6:3. В решающей парной встрече Младенович и Гаске обыграли Бенчич и Федерера – 4:2, 4:2.

Сборная Франции заняла первое место в группе A и вышла в финал турнира, где сыграет с командой США, ставшей первой в группе B.