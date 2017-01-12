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Опрос показал безоговорочного лидера президентской гонки во Франции http://www.segodnya.ua/img/article/7874/72_main.1484204751.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/72_tn.1484204751.jpg Мир Данные свидетельствуют, что Фийон во втором туре наберет на 63% голосов избирателей, тогда как Ле Пен – 37% голосов

Опрос показал безоговорочного лидера президентской гонки во Франции

Сегодня, 09:01

Данные свидетельствуют, что Фийон во втором туре наберет на 63% голосов избирателей, тогда как Ле Пен – 37% голосов

Франсуа Фийон. Фото: topwar.ru
Франсуа Фийон. Фото: topwar.ru

Французский консерватор Франсуа Фийон победит ультраправого кандидата Марин Ле Пен, если они оба выйдут во второй тур президентских выборов в мае. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса РОР2017, сообщает Reuters.

Данные свидетельствуют, что Фийон во втором туре наберет на 63% голосов избирателей, тогда как Ле Пен – 37% голосов.

Опрос также показал, что Фийон в первом туре наберет 24%, тогда как месяц назад этот показатель составлял 27,5%. Впрочем, во второму туре он набирает достаточное количество голосов от других кандидатов, в том числе и от центристов и социалистов.

Однако, опрос также показал, что Эммануэль Макрон, популярный экс-министр экономики в правительстве президента Франсуа Олланда, который баллотируется как независимый кандидат, может преподнести сюрприз.

Макрон, по данным опроса, займет третье место в первом туре с 16-20% голосов избирателей. Но он мог бы рассчитывать еще на 5% голосов, если центрист Франсуа Байру решит выйти из президентской гонки.

Ранее издание Wall Street Journal отмечало, что фавориты президентской гонки во Франции предпочитают молчать о российской агрессии.
Франция, президент, опрос, ле пен, фийон

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Источник:

Украинская правда

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