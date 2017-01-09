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Опрос среди "левых" избирателей во Франции показал неожиданный результат http://www.segodnya.ua/img/article/7865/62_main.1483966613.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/62_tn.1483966613.jpg Мир Данные исследования показывают, что победа Вальса на "праймериз" оказалась под вопросом

Опрос среди "левых" избирателей во Франции показал неожиданный результат

Сегодня, 14:54

Данные исследования показывают, что победа Вальса на "праймериз" оказалась под вопросом

Эмануэль Вальс. Фото: gosrf.ru
Эмануэль Вальс. Фото: gosrf.ru

Экс-премьер Франции Манюэль Вальс может рассчитывать на лидерство в первом туре "праймериз" левых сил, однако рискует проиграть во втором, свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник опроса Kantar Sofres One Point.

Так, если бы первый тур состоялся сейчас, Вальс получил бы 36% голосов. Вторым стал бы бывший министр экономики Арно Монтебур (23%), третьим – еще один экс-министр Бенуа Амон (21%).

Во втором туре, согласно опросу, Монтебур может рассчитывать на 53%, а Вальс – на 47% голосов.

В случае дуэли во втором туре между Вальсом и Амоном оба кандидата получили бы почти равное количество голосов.

При этом организаторы опроса предупреждают, что на практике исход "праймериз" во многом будет зависеть от явки избирателей. Так, Вальсу выгодна низкая явка, так как при таком сценарии голосовать будут в основном поддерживающие его наиболее убежденные сторонники французских социалистов.

Первый тур "праймериз" состоится 22 января, второй – 29 января. Цель мероприятия – выбрать единого кандидата левых сил для борьбы за пост президента Франции.

Действующий президент социалист Франсуа Олланд отказался от попытки переизбраться на второй срок.
Тем не менее, даже несмотря на "праймериз", левые не смогут полностью сплотиться на выборах. В частности, Эмманюэль Макрон, который в свое время сменил Монтебура на посту министра экономики, а затем ушел в отставку, заявил, что в "праймериз" участвовать не намерен.

Как сообщалось, во втором туре праймериз французской правоцентристской партии "Республиканцы", по предварительным данным, побеждает 62-летний Франсуа Фийон.
выборы, Франция, опрос, праймериз, вальс

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Источник:

Интерфакс-Украина

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