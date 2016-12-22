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Опубликован инаугурационный график Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7817/90_main.1482347820.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/90_tn.1482347820.jpg Мир По данным комитета, официальная часть мероприятий, связанных с инаугурацией начнется утром в четверг, 19 января

Опубликован инаугурационный график Трампа

Вчера, 21:16

По данным комитета, официальная часть мероприятий, связанных с инаугурацией начнется утром в четверг, 19 января

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа в среду опубликовал его график на инаугурационную неделю.

По данным комитета, официальная часть мероприятий, связанных с инаугурацией начнется утром в четверг, 19 января, с возложения избранными президентом и вице-президентом венка на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище. После этого будет дан праздничный приветственный концерт у мемориала Линкольну.

20 января президент и вице-президент принесут клятву в Капитолии и примут участие в инаугурациионном параде по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому.

Утром 21 января в Национальном соборе США с их участием пройдет "молитвенный завтрак" – встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также представителей американской политической и деловой элиты.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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