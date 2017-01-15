Опубликован рейтинг теннисистов перед стартом Australian Open

В воскресенье была опубликована новая версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В первой 20-ке рейтинга произошли два изменения. Австралиец Ник Кирьос поменялся местами с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, и поднялся на 13-е место, а американец Джек Сок после победы на турнире в Окленде поднялся сразу на три позиции в рейтинге и подвинул хорвата Иво Карловича с 20-го места.

Первая ракетка Украины Александр Долгополов опустился с 63-го на 69-е место.

Рейтинг ATP, версия от 16 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12560 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 11780

3 (3). Милош Раонич (Канада) – 5290

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5155

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 5010

6 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 3625

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3605

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3415

9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 3195

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) – 3060

69 (63). Александр Долгополов (Украина) – 715

95 (93). Илья Марченко (Украина) – 624

111 (110). Сергей Стаховский (Украина) – 542

360 (360). Владислав Манафов (Украина) – 127

513 (513). Денис Милокостов (Украина) – 71