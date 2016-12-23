Опубликован список артистов, которые выступят на инаугурации Дональда Трампа
В списке нет знаменитостей
Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа огласил имена артистов, которые выступят на концерте, приуроченном к церемонии инаугурации 20 января. Об этом сообщает BBC.
На инаугурации выступят нью-йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский табернакальный хор и 16-летняя певица Джэки Иванко, участница шоу "America's got talent".
Однако несколько знаменитостей отказались от участия, среди них Элтон Джон и Селин Дион.
В 2009 году на инаугурации Барака Обама выступали U2, Стиви Вандер и Брюс Спрингстин.
Напомним, президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победу на выборах одержал республиканец Дональд Трамп, он станет 45-м президентом США. Его инаугурация состоится 20 января 2017 г.
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