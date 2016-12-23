Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Опубликован список артистов, которые выступят на инаугурации Дональда Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7826/4_main.1482521058.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/4_tn.1482521058.jpg Мир В списке нет знаменитостей

Опубликован список артистов, которые выступят на инаугурации Дональда Трампа

Вчера, 21:29

В списке нет знаменитостей

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа огласил имена артистов, которые выступят на концерте, приуроченном к церемонии инаугурации 20 января. Об этом сообщает BBC.

На инаугурации выступят нью-йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский табернакальный хор и 16-летняя певица Джэки Иванко, участница шоу "America's got talent".

Однако несколько знаменитостей отказались от участия, среди них Элтон Джон и Селин Дион.

В 2009 году на инаугурации Барака Обама выступали U2, Стиви Вандер и Брюс Спрингстин.

Напомним, президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победу на выборах одержал республиканец Дональд Трамп, он станет 45-м президентом США. Его инаугурация состоится 20 января 2017 г. 
выборы, США, Брюс Спрингстин, Обама, шоу, имена, Селин Дион, трамп, комитет, певица, Элтон Джон, список, коллектив, опубликован, участница, президентские выборы

Вы сейчас просматриваете новость "Опубликован список артистов, которые выступят на инаугурации Дональда Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Селин Дион. Фото: gazetavv.com

Селин Дион отказала Дональду Трампу

Вчера, 18:35

Знаменитая певица не захотела выступить на инаугурации избранного президента США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Пусть начнется гонка вооружений - Трамп

Вчера, 15:24

Избранный президент США уверен, что его страна превзойдет и переживет всех

Мир

Путин. Фото: AFP

Путин ответил на слова Обамы о том, что Рейган перевернулся бы в гробу, если бы узнал о Трампе

Вчера, 14:41

Президент РФ заявил, что он вместе с россиянами верил в победу Дональда Трампа

Донбасс

Павел Жебривский. Фото: obozrevatel.com

Жебривский: Рано или поздно Донбасс ждет "хорватский сценарий"

Вчера, 13:05

Украина в любом случае больше не намерена отдавать свои территории оккупантам, заявил чиновник

Мир

Путин. Фото: AFP

Путин ответил на слова Трампа об укреплении ядерного потенциала США

Вчера, 12:12

По его словам, об этом Трамп говорил еще в ходе своей избирательной кампании

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

У Трампа оправдались за его высказывание относительно ядерного оружия

Вчера, 11:49

Новоизбранный президент США выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.