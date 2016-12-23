Опубликован список артистов, которые выступят на инаугурации Дональда Трампа

В списке нет знаменитостей

Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа огласил имена артистов, которые выступят на концерте, приуроченном к церемонии инаугурации 20 января. Об этом сообщает BBC.

На инаугурации выступят нью-йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский табернакальный хор и 16-летняя певица Джэки Иванко, участница шоу "America's got talent".

Однако несколько знаменитостей отказались от участия, среди них Элтон Джон и Селин Дион.

В 2009 году на инаугурации Барака Обама выступали U2, Стиви Вандер и Брюс Спрингстин.

Напомним, президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победу на выборах одержал республиканец Дональд Трамп, он станет 45-м президентом США. Его инаугурация состоится 20 января 2017 г.