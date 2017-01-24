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Оружие будущего: Пентагон разработает электромагнитные снаряды http://www.segodnya.ua/img/article/7910/94_main.1485215807.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/94_tn.1485215807.jpg Мир Электромагнитные артиллерийские снаряды должны оказывать на цель минимальное кинетическое воздействие, но при этом выводить из строя все электронные системы противника в определенном радиусе

Оружие будущего: Пентагон разработает электромагнитные снаряды

Сегодня, 06:40

Электромагнитные артиллерийские снаряды должны оказывать на цель минимальное кинетическое воздействие, но при этом выводить из строя все электронные системы противника в определенном радиусе

Оружие должно быть в виде снаряда стандартного калибра 155 миллиметров
Оружие должно быть в виде снаряда стандартного калибра 155 миллиметров

Министерство обороны США ищет разработчика боеприпасов для нового типа электромагнитного оружия, которое предназначено для прицельного выведения из строя электронных приборов, – передает "Популярная Механика".

Как и гражданские лица, военные с удовольствием используют все блага современной цивилизации и все больше функций поручают выполнять продвинутой электронике. Разумеется, кроме неоспоримых плюсов, у этого есть и неизбежные минусы. Например, повышенная уязвимость электронных систем перед вторжением противника.

Чтобы эффективно подавлять работу вражеской электроники, Пентагон задумался о разработке импульсного электромагнитного оружия с излучателями ограниченного радиуса действия. Ранние образцы электромагнитного оружия не отличались точностью и из-за этого имели довольно узкий круг применения. Теперь магнетроны решили спрятать в корпус снаряда.

Электромагнитные артиллерийские снаряды должны оказывать на цель минимальное кинетическое воздействие, то есть наносить едва заметные физические разрушения, но при этом выводить из строя все электронные системы противника в определенном радиусе. Оружие должно быть в виде снаряда стандартного калибра 155 миллиметров.

Если у потенциального разработчика получится сконструировать новый тип боеприпасов и организовать их серийное производство в 155-миллиметровом формате, в дальнейшем Министерство обороны США планирует заказать разработку уменьшенных версий электромагнитных снарядов для орудий меньших калибров.
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