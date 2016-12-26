Основной защитник "Реала" может продолжить карьеру в Китае
Контракт Пепе с испанским клубом истекает в конце текущего сезона
Центральный защитник "Реала" Пепе входит в сферу интересов клубов из Суперлиги Китая, которые уже готовят предложения по нему.
По информации Marca, мадридцы не планируют продолжать с 33-летним футболистом контракт, который заканчивается в июне следующего года.
Этой ситуацией хотят воспользоваться несколько китайских клубов, один из которых готов удвоить нынешнюю зарплату португальца с бразильским корнями.
В этом сезоне Пепе, который выступает за "Реал" с 2007 года, сыграл за "сливочных" 11 матчей и забил один гол.
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