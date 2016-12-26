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Основной защитник "Реала" может продолжить карьеру в Китае http://www.segodnya.ua/img/article/7831/47_main.1482751507.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/47_tn.1482751507.jpg Мир Контракт Пепе с испанским клубом истекает в конце текущего сезона

Основной защитник "Реала" может продолжить карьеру в Китае

Сегодня, 13:25

Контракт Пепе с испанским клубом истекает в конце текущего сезона

Пепе. Фото realmadrid.com
Пепе. Фото realmadrid.com

Центральный защитник "Реала" Пепе входит в сферу интересов клубов из Суперлиги Китая, которые уже готовят предложения по нему.

По информации Marca, мадридцы не планируют продолжать с 33-летним футболистом контракт, который заканчивается в июне следующего года.

Этой ситуацией хотят воспользоваться несколько китайских клубов, один из которых готов удвоить нынешнюю зарплату португальца с бразильским корнями.

В этом сезоне Пепе, который выступает за "Реал" с 2007 года, сыграл за "сливочных" 11 матчей и забил один гол.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид, чемпионат Китая, Пепе

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