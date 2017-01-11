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Остановите планету, я сойду: "компромат России" на Трампа взбудоражил интернет http://www.segodnya.ua/img/article/7872/61_main.1484138666.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/61_tn.1484138666.jpg Мир В сети активно обсуждают якобы доклад российских спецслужб о будущем президенте США

Остановите планету, я сойду: "компромат России" на Трампа взбудоражил интернет

Сегодня, 14:43

В сети активно обсуждают якобы доклад российских спецслужб о будущем президенте США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Сегодня издание Buzzfeed обнародовало 35-страничный доклад о "компромате России" на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Документ якобы подготовил неназванный бывший сотрудник британской разведки для политических оппонентов Трампа.

В "компромате" есть сведения о тайной встрече президента РФ Владимира Путина с беглым Виктором Януковичем, о странных "приключениях" Трампа с девушками легкого поведения, а также многое другое.

Впрочем, достоверность документа вызывает большие сомнения, в чем убедились и многие пользователи социальных сетей.

Напомним, что изначально информацию о неком "компромате России" на Трампа опубликовало издание CNN, однако без каких-либо документов или подробностей.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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