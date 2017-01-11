Остановите планету, я сойду: "компромат России" на Трампа взбудоражил интернет
В сети активно обсуждают якобы доклад российских спецслужб о будущем президенте США
Сегодня издание Buzzfeed обнародовало 35-страничный доклад о "компромате России" на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Документ якобы подготовил неназванный бывший сотрудник британской разведки для политических оппонентов Трампа.
В "компромате" есть сведения о тайной встрече президента РФ Владимира Путина с беглым Виктором Януковичем, о странных "приключениях" Трампа с девушками легкого поведения, а также многое другое.
Впрочем, достоверность документа вызывает большие сомнения, в чем убедились и многие пользователи социальных сетей.
Трамп, ФСБ, проститутки, золотой душ, Ритц-Карлтон.— Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 10 января 2017 г.
Остановите планету, я сойду, пожалуй.
а на Путина ЦРУшникам собирать компромат вообще бессмысленно... с телерабами компроматы не работают, там воровство и педофилия – достоинства— Румынская сотня (@latiniano) 11 января 2017 г.
Політдень ніяк не закінчиться, перед прощальною промовою Обами, нові викриття про компромат, яий мають росіяни на Трампа. Американські горки— Myroslava Gongadze (@MGongadze) 11 января 2017 г.
Проститутки в Ритце по заказу Трампа мочились не просто так, а в пробирки для сочинской допинг-лаборатории.— водка и мельдоний (@treugolny_hui) 11 января 2017 г.
Трамп мстил Обаме за наши подъезды— Представься , мразь (@davnch) 11 января 2017 г.
Нассыте в кровати, попутчик Голицын— внутрішній Стамбул (@saver_ag) 11 января 2017 г.
Корнет Оболенский, держите матрац
В России на Трампа пролился золотой дождь— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 11 января 2017 г.
У Трампа были извращенные сексуальные акты, которые были устроены и засняты ФСБ. Скоро на порнхаб.— МинПанд (@crimeapanda) 11 января 2017 г.
Скандал с московскими проститутками и Трампом не в том, что они мочились на кровать, а в том что он им по привычке не заплатил.— Vonzales (@VonzalesDelGado) 11 января 2017 г.
А вообще я не понимаю, где были все эти ЦРУ_ФБР когда это баллотировалось??? pic.twitter.com/vuaqjvFBfO— Юго Восток (@Ale4kko) 11 января 2017 г.
Напомним, что изначально информацию о неком "компромате России" на Трампа опубликовало издание CNN, однако без каких-либо документов или подробностей.
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