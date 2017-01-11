Остановите планету, я сойду: "компромат России" на Трампа взбудоражил интернет

Сегодня издание Buzzfeed обнародовало 35-страничный доклад о "компромате России" на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Документ якобы подготовил неназванный бывший сотрудник британской разведки для политических оппонентов Трампа.

В "компромате" есть сведения о тайной встрече президента РФ Владимира Путина с беглым Виктором Януковичем, о странных "приключениях" Трампа с девушками легкого поведения, а также многое другое.

Впрочем, достоверность документа вызывает большие сомнения, в чем убедились и многие пользователи социальных сетей.

Трамп, ФСБ, проститутки, золотой душ, Ритц-Карлтон.

Остановите планету, я сойду, пожалуй. — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 10 января 2017 г.

а на Путина ЦРУшникам собирать компромат вообще бессмысленно... с телерабами компроматы не работают, там воровство и педофилия – достоинства — Румынская сотня (@latiniano) 11 января 2017 г.

Політдень ніяк не закінчиться, перед прощальною промовою Обами, нові викриття про компромат, яий мають росіяни на Трампа. Американські горки — Myroslava Gongadze (@MGongadze) 11 января 2017 г.

Проститутки в Ритце по заказу Трампа мочились не просто так, а в пробирки для сочинской допинг-лаборатории. — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 11 января 2017 г.

Трамп мстил Обаме за наши подъезды — Представься , мразь (@davnch) 11 января 2017 г.

Нассыте в кровати, попутчик Голицын

Корнет Оболенский, держите матрац — внутрішній Стамбул (@saver_ag) 11 января 2017 г.

В России на Трампа пролился золотой дождь — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 11 января 2017 г.

У Трампа были извращенные сексуальные акты, которые были устроены и засняты ФСБ. Скоро на порнхаб. — МинПанд (@crimeapanda) 11 января 2017 г.

Скандал с московскими проститутками и Трампом не в том, что они мочились на кровать, а в том что он им по привычке не заплатил. — Vonzales (@VonzalesDelGado) 11 января 2017 г.

А вообще я не понимаю, где были все эти ЦРУ_ФБР когда это баллотировалось??? pic.twitter.com/vuaqjvFBfO — Юго Восток (@Ale4kko) 11 января 2017 г.

Напомним, что изначально информацию о неком "компромате России" на Трампа опубликовало издание CNN, однако без каких-либо документов или подробностей.