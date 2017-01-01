От айсштока и скъеринга до хоккея с метлой: самые необычные зимние виды спорта

За почти вековую историю зимних Олимпиад некоторые виды выпали из программы Игр. Например, гонки военных патрулей - прародитель современного биатлона. Весьма популярные в первой трети ХХ века соревнования выглядели так: команда из 4-х человек - старший офицер (лидер патруля), младший офицер и двое рядовых, - нагруженная ранцами общей массой в 24 кг, преодолевала дистанцию в 25 км, периодически поражая цели из винтовок. Стреляли лишь три члена команды (только из положения лежа), лидер патруля, вооруженный пистолетом, выстрелов не производил. Побеждали те, кто быстрее добирался до финиша, набрав меньше штрафных минут. Первыми и последними олимпийскими чемпионами в этом виде стали швейцарцы, победившие на I зимней Олимпиаде в Шамони-1924. Еще на трех зимних ОИ (1928, 1936, 1948) гонки военных патрулей значились в списке показательных соревнований, а в 1960 году на смену им пришел биатлон.

Вплоть до Олимпиады-1988 у фигуристов-одиночников, помимо короткой и произвольной программы, были еще так называемые обязательные фигуры, а в просторечье - "школа". Требовалось начертить на льду фигуры, причем до выхода на площадку фигуристы приносили рисунок судьям, потом рисовали то же самое лезвиями на льду, и арбитры оценивали, насколько картины совпадают. Выдержать эту скукоту было невозможно, и постепенно под давлением ТВ ее отменили.

Айсшток - немецкая разновидность керлинга, был в демонстрационной программе двух Олимпиад (1936, 1964). Его главные отличия от классического керлинга: длинная ручка на "камне" и перед скользящим по льду снарядом никто не елозит щетками.

На первой послевоенной Олимпиаде-1948 в Санкт-Морице в качестве демонстрационного вида засветилось зимнее пятиборье: лыжные гонки и скоростной спуск с "летней примесью" стрельбы из пистолета, фехтования на шпагах и конного кросса.

Награждали раньше золотой олимпийской медалью и за выдающиеся успехи в альпинизме, достигнутые в течение четырех лет перед ОИ. Впервые - на зимних Играх в Шамони-1924. Лично "олимпийский отец" Пьер де Кубертен вручал награды членам британской экспедиции 1922 года на Эверест, за первую попытку взойти на высочайшую вершину планеты. Не взошли, но рекорд высоты горовосхождения обновили - 8326 м (все 8848 м Эвереста покорились только в 1953 году). Были награждены 13 альпинистов и посмертно 7 шерпов, попавших под лавину. Кстати, то олимпийское "золото" до сих пор остается единственным для жителей Непала.

Скъеринг: 50 км в час на виски

Лошади участвуют не только в летних Олимпийских играх. Было дело и на зимних. В далеком 1928-м в Санкт-Морице в качестве демонстрационного вида спорта был испробован скиджоринг (или скъеринг - как душе угодно). Представьте себе - водные лыжи, тросс, катер. Скъеринг - из той же оперы, только мчишь на лыжах не по воде, а по снегу, а в лицо тебе летят не брызги, а снежные клочья из-под копыт коня. И все это - на скорости 50 км в час. 88 лет назад медали разыграли как раз в гоночном скъеринге, когда лыжники сами управляют лошадьми при помощи вожжей. Три первых места заняли хозяева-швейцарцы. Хотя родина этой забавы - Норвегия. Но есть и другая разновидность скъеринга - когда ты едешь по снегу за лошадью со всадником, которому даешь команды. Именно в этой дисциплине свой чемпионат провела и Украина! Правда, лишь раз, в 2013-м, в столичном Гидропарке. Но, как сказал нам его организатор, руководитель конного театра "Скиф-Арт" Сергей Комлев: "Это была бомба!".

"Так тут же совсем другой адреналин! Когда из-под копыт летит снег, когда лошадь несется, а ты еще можешь крикнуть наезднику: "Дай больше скорости!"

"Мы и до того, бывало, катались на лыжах, цепляясь фалом к лошадям, - вспоминает Комлев. - Но это были какие-то покатушки, а не скъеринг. А в 2013-м провели фестиваль, каких тут еще не было. От нас, кстати, пошла волна в Россию, Беларусь. Сами придумали правила. Дистанция на 300 метров, чтобы конь мог разогнаться. Прикрепленный к нему лыжник по ходу заезда прыгает на одном трамплине, другом, проходит змейку из фишек и захватывает подвешенные кольца. Плюс предусмотрены баллы за скорость. В той же Америке у каждого участника собственная лошадь. Мы же подготовили каскадерских коней, которых распределяли путем жеребьевки. Кому-то, условно говоря, достался Буцефал с синей ленточкой, кому-то - Виски с красной. Горнолыжники смотрели на это скептически. Но, испытав на себе, признавали: "Так тут же совсем другой адреналин! Когда из-под копыт летит снег, когда лошадь несется, а ты еще можешь крикнуть наезднику: "Дай больше скорости!"... Победил тогда у нас каскадер Евгений Андреев, он получил кубок. А лошади достался поднос с морковью".

"Почему выиграл? Наверное, лучше всех правила знал, потому что сам их и писал", - смеется Андреев. Сейчас чемпион Украины по скъерингу занимается декорациями для театра и кино, а в каскадерскую бытность снимался в фильмах "Огнем и мечом", "Тарас Бульба". Но самым страшным называет трюк для фильма-реконструкции событий в Новобогдановке, когда там взрывались оружейные склады. "По сюжету, со второго этажа горящего общежития выпрыгивали девушки. "Девушками" были мы, пацаны. Но из-за особого наклона высота была на уровне четвертого этажа. Холодина. Выносят нам женские ночнушки, гримируют. Смотрим вниз - страшно. Тем не менее прыжок, пробив насквозь маты, сделали красиво - как мы думали. Но режиссеру не понравилось: "Все круто, только вы похожи на группу спецназа". Второй дубль. "Ночнушки задрались, видно, что вы не девочки!". Лишь с третьего получилось!".

После каскадерских трюков ощущения от скъеринга у Андреева были не такие острые, как у других. Хотя и он говорит: "Когда тебя тянет не машина, а животное - это нечто".

После Нового года Сергей Комлев планирует созвать второй ЧУ по этому экзотическому виду: "Нужен кураж. И снег". Хотя "поскъерничать" можно и в частном порядке в некоторых конных клубах - один час, включая услуги лошади и прокат снаряжения, будет стоить порядка 300 грн.

ЗИМНИЕ НЕОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

1 СНОУКАЙТИНГ. Катание на воздушном змее - буксировочном кайте - существует и на снегу или льду, используют лыжи, сноуборд или даже коньки. Придумали такое немецкие братья Стразилл в 60-х. На чемпионатах мира разыгрывают медали в гонках и фристайле. Рекорд скорости - 118 км/ч.

2 СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Отцом "точного катания", как оно именовалось изначально, стал американец Ричард Портер, который в 1954 году в Мичигане сформировал первую в истории команду из 16 фигуристок - The Hockettes (передразнивая знаменитый варьете-ансамбль The Rockettes). Так и повелось: выступают по 16 на льду, но появилось гендерное ограничение - не больше 6 мужчин в команде! У прошлогодних чемпионов мира, Канады, "усатый" синхронист был один. Фаны со слоганом #WhyNotSynchro требуют включения вида в олимпийскую программу.

3 ЮКИГАССЕН. Если вы думаете, что, забрасывая друг друга снегом на улице, просто дурачитесь, вы сильно ошибаетесь. На самом деле вы уже практически профессионал игры юкигассен! Правила в 1988 году придумали в Японии: две команды по 10 человек возводят укрепления из снега, за которыми можно прятаться от обстрела противника, три периода по три минуты и по 90 снежков у команды, побеждает захватившая флаг соперника либо та, у которой больше "выживших". Ежегодные соревнования по юкигассену проводятся уже и в Швеции, Финляндии и Норвегии.

4 СКИБОББИНГ. Снежный "велоспорт", в котором используют скибоб - велосипед, в котором вместо колес - лыжа. Идея приспособления появилась в 1892-м. Раньше его использовали люди со слабыми коленями для перемещения в Альпах. А уже в следующем столетии на нем наперегонки катались очень даже здоровые и развивали скорость до 190 км/ч.

5 ГОНКИ НА ВОКАХ. Вы когда-то пробовали кататься на сковороде? Если нет, то очень зря. В Европе уже проводятся чемпионаты мира по скоростному спуску на воках, глубоких китайских сковородах. Даже в четверках крепят между собой четыре вока! Участвуют от шоуменов до олимпийских чемпионов, например, летающий лыжник Свен Ханнавальд и легендарный Георг Хакль, 10-кратный чемпион мира в санях, стал уже 7-кратным чемпионом в спуске на китайской сковороде!

6 ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА. Самое масштабное соревнование по зимней рыбной ловле проводят на Гал Лейке в Миннесоте, где каждый февраль организаторы сверлят 20 тысяч лунок для более 15 тысяч участников. Стартовый взнос - $50, а общие призовые для участников - $150 000. Толпы зрителей (по $10 за билет) созерцают все это действие три часа при температуре –40! В 2016-м главный приз, пикап GMC, получил местный рыбак, вытянувший светлоперого судака на 2,4 кг.

7 ГОНКИ НА КАНОЭ ПО ЛЬДУ. Экипаж из пяти человек перемещается по заледенелой речке, то толкая каноэ на крепких участках льда, то гребя по воде. Зародились гонки двести лет назад на реке Святого Лаврентия в Квебеке - так там по льду перевозили грузы - и теперь проходят ежегодно. Под запретом каноэ белого цвета - небезопасно!

8 ТОБОГГАНИНГ. Те пластиковые подпопни... штуковины наподобие санок, на которых ваши дети так любят съезжать с горок, на самом деле называются тобогганами! А придумали их индейские народы, проживающие на севере Канады. Изначально их делали из деревянных досок, закругленных спереди, длиной около 3-4 метров. В начале ХХ века тобогганинг существовал как спорт наравне с бобслеем, и буква "Т" сохраняется в названии международной федерации - ФИБТ.

9 СПУСК НА КОНЬКАХ. Многие не сомневаются, что буквально через пару циклов на ОИ мы увидим скоростной спуск на коньках, которому всего 16 лет отроду, но он быстро набирает популярность. В 2001-м прямо на улице Стокгольма, проходящей через рыбный базар, была построена огороженная бортиками 300-метровая ледяная трасса с трамплинами, перепадами высот и резкими поворотами. На старт вышло четверо смельчаков на коньках и в хоккейной экипировке и буквально заворожили всех опасными и зрелищными виражами. Сегодня по скоростному спуску уже проводятся чемпионаты мира.

10 ГОНКИ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ. Сейчас самая знаменитая проходит на Аляске: "Айдитарод" на 1868 км. Кстати, этот вид тоже мелькнул на Олимпиаде: в 1932 в американском Лейк-Плэсиде.

11 СНОУКРОСС. Чемпионат мира по гонкам на снегоходах ежегодно принимает Игл Ривер в Висконсине - собирается по полторы тысячи участников!

12 БРУМБОЛ. Больше всего вариаций в зимних игровых видах, естественно, у хоккея. Тут тебе и хоккей с мячом (бенди), и чисто дамский рингет, где шайбу заменяет резиновое кольцо, и, например, брумбол. Зародился он еще в конце ХІХ века в Канаде, ключевые отличия от хоккея в инвентаре: вместо шайбы - резиновый мяч, клюшка - в виде то ли весла, то ли метлы, да и коньки тут не нужны, хватит обуви с цепкой резиновой подошвой. Очень демократично! Берешь любой детский мячик и идешь брумболить! Дело перспективное: существует Международная федерация ассоциаций брумбола (IFBA), проводящая каждые два года чемпионат мира, брумбол уже входит в НОК Канады и не за горами, когда попросится в олимпийскую семью.