Отчаянная продавщица отбилась от вооруженного налетчика

Вооруженный грабитель вынужден был уносить ноги с пустыми руками, встретив отчаянное сопротивление со стороны продавщицы круглосуточного магазина в российском городе Орске.



Поначалу ворвавшийся в магазин злоумышленник вел себя более чем уверенно: он проследовал за прилавок и, пригрозив продавщице похожим на пистолет предметом, принялся искать подступы к кассе.



В этот момент женщина пошла в контратаку, чем немало смутила налетчика, пугавшего ее оружием, но по факту отступавшего к двери. Выйдя на улицу, он вернулся и попытался все же довести до конца задуманное, но вынужден был ретироваться, поскольку в него полетели вазы и подручные предметы.



Позже выяснилось, что за пару часов до этого инцидента тот же молодой человек ограбил продуктовый магазин.

