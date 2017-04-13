Отчаянная продавщица отбилась от вооруженного налетчика
Грабитель вынужден был ретироваться, поскольку в него полетели вазы и подручные предметы
Вооруженный грабитель вынужден был уносить ноги с пустыми руками, встретив отчаянное сопротивление со стороны продавщицы круглосуточного магазина в российском городе Орске.
Поначалу ворвавшийся в магазин злоумышленник вел себя более чем уверенно: он проследовал за прилавок и, пригрозив продавщице похожим на пистолет предметом, принялся искать подступы к кассе.
В этот момент женщина пошла в контратаку, чем немало смутила налетчика, пугавшего ее оружием, но по факту отступавшего к двери. Выйдя на улицу, он вернулся и попытался все же довести до конца задуманное, но вынужден был ретироваться, поскольку в него полетели вазы и подручные предметы.
Позже выяснилось, что за пару часов до этого инцидента тот же молодой человек ограбил продуктовый магазин.
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