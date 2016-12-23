Отравление "Боярышником" в России: погибших становится все больше

Число умерших от отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске выросло до 74. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава РФ Татьяна Шкурская.

Всего от отравления пострадали 122 человек. В больницах остается 31 человек.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость – парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник".

Минздрав Иркутской области РФ сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело, задержаны 12 человек, занимавшихся производством и сбытом "Боярышника".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией спиртосодержащей продукции в стране вплоть до ее полного изъятия из торговли.