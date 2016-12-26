Пакистан пригрозил Израилю ядерным ударом

Такой ответ вызвала фейковая публикация о том, что Израиль угрожает пакистанским военным

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф резко отреагировал на якобы высказанную израильским коллегой угрозу уничтожить эту страну ядерным ударом, если Пакистан пошлет в Сирию свои войска, сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что поводом послужила выдуманная новость, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в резкой форме напомнил Израилю, что у его страны есть ядерное оружие.

"Израильский министр обороны угрожает ядерным возмездием в связи с предполагаемой ролью Пакистана в борьбе против ИГ в Сирии. Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие", – написал он.

Такой ответ вызвала выдуманная публикация под заголовком "Министр обороны Израиля: если Пакистан пошлет войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну ядерным ударом".

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил индийские власти, что в случае эскалации конфликта между странами пакистанская армия применит ядерное оружие.