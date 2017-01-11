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Пакьяо отомстит за Постола и завершит карьеру http://www.segodnya.ua/img/article/7872/90_main.1484142451.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/90_tn.1484142451.jpg Мир В 2017 году команда филиппинского боксера планирует провести четыре поединка

Пакьяо отомстит за Постола и завершит карьеру

Сегодня, 15:47

В 2017 году команда филиппинского боксера планирует провести четыре поединка

Виктор Постол и Мэнни Пакьяо. Фото Instagram
Виктор Постол и Мэнни Пакьяо. Фото Instagram

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо в июле может провести последний поединок в карьере. Об этом сообщил промоутер боксера Боб Арум.

"Мы планируем провести четыре боя в текущем году, – сказал Арум. – Мы имеем предложение из России на бой в июле, из Европы – на сентябрь и из США – против Теренса Кроуфорда в ноябре или декабре. Это может быть последний бой для Мэнни".

Напомним, в начале ноября Пакьяо отобрал титул чемпиона мира у Джесси Варгаса, победив его единогласным решением судей. Кроуфорд в июле отобрал чемпионский пояс по версии WBC у украинца Виктора Постола.

Ранее сообщалось, что в конце 2017 года Боб Арум хочет организовать Пакьяо бой с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.
бокс, Мэнни Пакьяо, Боб Арум, Теренс Кроуфорд

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Источник:

sport.ua

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