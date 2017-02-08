Палата общин британского парламента одобрила законопроект о Brexit

Палата общин британского парламента, как и ожидалось, одобрила в среду в третьем чтении законопроект о выходе Соединенного королевства из Евросоюза и передала его на рассмотрение палаты лордов.

За законопроект проголосовали 494 парламентария, против – 122. Второе чтение прошло 1 февраля.

Во время голосования часть собравшихся в зале заседаний депутатов начала насвистывать, а затем и петь хором гимн Европейского союза. Через несколько минут исполняющий обязанности спикера призвал парламентариев к порядку и потребовал прекратить пение.

Итог голосования стал полной победой кабинета министров Терезы Мэй и демонстрацией высокой партийной дисциплины в контролирующей парламент Консервативной партии. Законопроект был утвержден в третьем чтении без принятия предлагаемых проевропейски настроенными парламентариями поправок.

Правительству удалось убедить парламентариев, что Британия не должна сохранять членство в Евроатоме, что граждане ЕС, проживавшие в стране на момент проведения референдума о членстве в Евросоюзе, не могут быть приравнены в правах к гражданам Соединенного Королевства, что правительство не обязано отчитываться об экономических последствиях Brexit и проводить повторный референдум. Также палата утвердила сохранение существующей структуры документа. Выступающие против выхода из ЕС парламентарии, пытавшиеся предотвратить "жесткий" Brexit, потерпели сокрушительное поражение.

На этом фоне и за минуты перед финальным голосованием об отставке объявил "теневой" министр по делам бизнеса в партии лейбористов Клив Льюис. Он заявил, что не проголосует за законопроект, тогда как лидер лейбористов Джереми Корбин просил однопартийцев поддержать документ.

Верховный суд Великобритании 24 января постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом соответствующего законопроекта. Правительство последовало распоряжению суда и 26 января внесло полустраничный законопроект в парламент. Удастся ли правительству добиться соблюдения графика и инициировать Brexit до конца марта, зависит теперь от активности парламентариев и готовности министров к диалогу.

Голосование по третьему чтению состоялось после трехдневного обсуждения в комитетах, во время которого настроенные за сохранение членства в ЕС законодатели пытались внести в документ изменения, чтобы наделить парламент большим влиянием при процедуре Brexit. Большинство таких изменений было отвергнуто, но правительство во вторник пообещало, что парламент получит возможность проголосовать по окончательному варианту договора о выходе из ЕС перед тем, как документ будет утвержден Евросоюзом. Тем не менее, кабинет не согласился провести полноценные дебаты по этому договору.

Как ожидается, проевропейски настроенные члены палаты лордов также попытаются внести в законопроект поправки, схожие с теми, что предлагали члены палаты общин. Возможно, что обсуждение законопроекта в палате лордов будет более сложным, так как ее члены назначаются пожизненно и не зависят от выборов, и, следовательно, будут отстаивать свои позиции активнее.

Правительство рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС не позднее конца марта. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.



