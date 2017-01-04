Палату представителей США возглавил сторонник санкций против России

Палата представителей США переизбрала республиканца Пола Райана на должность спикера.



Как сообщает Reuters, за Райана проголосовали 239 человек, против – 189. Еще пятеро голосовали за других кандидатов.



Как известно, Райан поддержал введенные администрацией Барака Обамы



Палата представителей США - нижняя палата Конгресса США. Каждый представитель штата занимает свое место в течение двухгодичной каденции и может быть переизбран неограниченное количество раз. Главой палаты является спикер, избираемый членами палаты. Основной функцией Палаты является принятие федеральных законов, то есть таких законов, которые действуют на территории всех штатов. Билли, принятые в Палате, также проходят обсуждение в Сенате и визирование президентом, прежде чем станут законом. В сравнении с Сенатом: основное полномочие Палаты представителей – принятие законов, а Сената – кадровые назначения и контроль.