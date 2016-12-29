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Палестина заявила об условиях, при которых готова возобновить мирные переговоры с Израилем – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7841/1_main.1482960305.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/1_tn.1482960305.jpg Мир Палестинский президент заявил о готовности возобновить мирные переговоры с Израилем  

Палестина заявила об условиях, при которых готова возобновить мирные переговоры с Израилем – СМИ

Вчера, 23:24

Палестинский президент заявил о готовности возобновить мирные переговоры с Израилем

 

Махмуд Аббас, фото AFP
Махмуд Аббас, фото AFP

Палестина готова к возобновлению мирных переговоров с Израилем. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщает AP на своей странице в Twitter.

Однако, Палестина готова пойти на такой шаг только в случае остановки Израилем строительством еврейских поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

"Палестинский президент заявил, что готов возобновить мирные переговоры, если Израиль заморозит строительство поселений", – говорится в твитте агентства.

В то же время, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что осуждает речь госсекретаря США Джона Керри относительно Ближнего Востока.

В заявлении офиса Нетаньяху заявили, что в речи Керри "едва коснулся корней конфликта – палестинское противостояние еврейскому государству в вопросе любых границ."

Как сообщалось, Совет безопасности ООН 23 декабря принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим. Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза, американская сторона воздержалась.

Ранее США блокировали любые подобные проекты. Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления его в должность отношения ООН и США изменятся. Израиль отказался выполнять резолюцию Совета безопасности ООН.
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