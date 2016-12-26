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Пан Ги Мун лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Южной Кореи http://www.segodnya.ua/img/article/7832/85_main.1482770080.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/85_tn.1482770080.jpg Мир Популярность генсека ООН, обязанности которого завершаются в этом году, достигла 23,3% в Южной Корее

Пан Ги Мун лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Южной Кореи

Сегодня, 18:34

Популярность генсека ООН, обязанности которого завершаются в этом году, достигла 23,3% в Южной Корее

Пан Ги Мун. Фото: AFP
Пан Ги Мун. Фото: AFP

Генсек ООН Пан Ги Мун опережает экс-лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина и других кандидатов в президенты страны. Об этом свидетельствует проведенный агентством RealMeter опрос общественного мнения, передает "112 Украина".

Сообщается, что популярность Пан Ги Муна за неделю возросла на 2,8%, достигнув 23,3% опрошенных.

По информации RealMeter, Мун Чжэ Ина поддерживают 23,1% корейцев. За лидера Демократической партии Ли Чжэ Мёна высказались 12,3%, предпринимателя и программиста Ан Чхоль Су поддерживают 8,2% опрошенных.

Рейтинг Пан Ги Муна поднялся после заявления генсека о желании вернуться в Южную Корею и посвятить себя развитию страны.

Напомним, полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна заканчиваются 31 декабря 2016 года. Антониу Гутерриш будет занимать эту должность с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.
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