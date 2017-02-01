Пан Ги Мун отказался бороться за пост президента Южной Кореи

Сегодня, 10:03

Бывший генсек ООН о своем решении заявил в парламенте, отметив, что "нет смысла идти в будущее с корыстными политиками"

Пан Ги Мун. Фото: AFP
Пан Ги Мун. Фото: AFP

Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун заявил, что выходит из президентской гонки в Южной Корее. Об этом сообщает агентство "Енхап".

"Я отказываюсь от своего чистого намерения достичь изменений в корейской политике под моим руководством и объединить страну", — заявил он в парламенте страны.

Бывший генсек ООН также отметил, что "был неприятно поражен ограниченностью и корыстными стремлениями некоторых политических кругов и пришел к выводу, что не имеет смысла двигаться в будущее вместе с ними".

Напомним, Пан Ги Мун рассматривался как один из возможных кандидатов в лидеры Южной Кореи и неоднократно заявлял, что готов баллотироваться на этот пост. Однако, как отмечает агентство, вернувшись в страну после 10 лет пребывания на должности генсека ООН, он не смог адаптироваться к южнокорейской политической специфике и не выдержал постоянных нападок и обвинений в коррупции, затрагивающих не только его самого, но и членов его семьи.

В настоящее время в Южной Корее разворачивается коррупционный скандал, в который вовлечены президент Пак Кын Хе и руководство Samsung.

Он совпал с политическим кризисом, разразившимся из-за гадалки и близкой подруги президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда.

9 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе. Это решение должен в течение 180 дней утвердить или отменить Конституционный суд.

Пан Ги Мун был генсеком ООН два срока по пять лет.

1 января на этом посту его сменил представитель Португалии, бывший верховный комиссар организации по делам беженцев Антониу Гутерреш.
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