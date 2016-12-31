Глава Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун покидает свой пост в субботу, 31 декабря, после двух пятилетних сроков. С 1 января генсеком ООН станет Антониу Гутерреш из Португалии.

До того, как вступить в 2007 году в должность генерального секретаря Всемирной организации, сменив на этом посту Кофи Аннана, Пан Ги Мун был главой МИД Южной Кореи. В должности министра он пробыл всего два года – с января 2004 года по декабрь 2006.

На последние пять лет его руководства в ООН пришлись одни из самых тяжелых кризисов – сирийский и украинский. Попытки разрешить конфликты и примирить противостоящие друг другу стороны, по сути, ни к чему не привели.

Впрочем, ему удалось провести ряд важных реформ по поддержанию мира и организации деятельности ООН. На сайте Всемирной организации отмечается, что основными направлениями его деятельности на посту генсека являлись: содействие устойчивому развитию, расширение прав и возможностей женщин, поддержка стран в состоянии кризиса и нестабильности, стимулирование новой динамики в области разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения.

Перед сложением своих полномочий Пан Ги Муна отблагодарил Совет Безопасности ООН, приняв резолюцию, в которой был признан его вклад "в обеспечение международного мира, безопасности и развития, его исключительные усилия, направленные на решение международных проблем в экономической, социальной, экологической и культурной областях". Также отмечается роль Пан Ги Муна в поощрении и содействии "обеспечению уважения прав человека и основных свобод для всех".

Члены Совета Безопасности согласовали заявление, в котором отметили два основных достижения Пан Ги Муна — принятие программы Цели устойчивого развития до 2030 года и Парижского соглашения по климату, которые стали результатом "мастерства переговорщика и проницательности дипломата".

Также отмечается "безустанная работа ради того, чтобы гуманитарная помощь достигла тех, кто в ней крайне нуждается" и в этой связи — проведение первого Международного гуманитарного саммита в этом году. "Вы были на передовой, чтобы сделать вопрос беженцев и мигрантов центром обеспокоенности международного сообщества".



