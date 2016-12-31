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Пан Ги Мун покидает свой пост

Сегодня, 02:48

Пан Ги Мун уходит в историю Организации объединенных наций

Пан Ги Мун покидает свой пост, фото AFP
Пан Ги Мун покидает свой пост, фото AFP

Глава Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун покидает свой пост в субботу, 31 декабря, после двух пятилетних сроков. С 1 января генсеком ООН станет Антониу Гутерреш из Португалии.

До того, как вступить в 2007 году в должность генерального секретаря Всемирной организации, сменив на этом посту Кофи Аннана, Пан Ги Мун был главой МИД Южной Кореи. В должности министра он пробыл всего два года – с января 2004 года по декабрь 2006.

На последние пять лет его руководства в ООН пришлись одни из самых тяжелых кризисов – сирийский и украинский. Попытки разрешить конфликты и примирить противостоящие друг другу стороны, по сути, ни к чему не привели.

Впрочем, ему удалось провести ряд важных реформ по поддержанию мира и организации деятельности ООН. На сайте Всемирной организации отмечается, что основными направлениями его деятельности на посту генсека являлись: содействие устойчивому развитию, расширение прав и возможностей женщин, поддержка стран в состоянии кризиса и нестабильности, стимулирование новой динамики в области разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения.

Перед сложением своих полномочий Пан Ги Муна отблагодарил Совет Безопасности ООН, приняв резолюцию, в которой был признан его вклад "в обеспечение международного мира, безопасности и развития, его исключительные усилия, направленные на решение международных проблем в экономической, социальной, экологической и культурной областях". Также отмечается роль Пан Ги Муна в поощрении и содействии "обеспечению уважения прав человека и основных свобод для всех".

Члены Совета Безопасности согласовали заявление, в котором отметили два основных достижения Пан Ги Муна — принятие программы Цели устойчивого развития до 2030 года и Парижского соглашения по климату, которые стали результатом "мастерства переговорщика и проницательности дипломата".

Также отмечается "безустанная работа ради того, чтобы гуманитарная помощь достигла тех, кто в ней крайне нуждается" и в этой связи — проведение первого Международного гуманитарного саммита в этом году. "Вы были на передовой, чтобы сделать вопрос беженцев и мигрантов центром обеспокоенности международного сообщества".
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Источник:

РИА Новости

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