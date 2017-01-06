Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Папа Римский поздравил православных с наступающим Рождеством http://www.segodnya.ua/img/article/7860/27_main.1483710340.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/27_tn.1483710340.jpg Мир Эту здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам

Папа Римский поздравил православных с наступающим Рождеством

Сегодня, 15:43

Эту здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам

Папа Римский Франциск, фото AFP
Папа Римский Франциск, фото AFP

Папа Римский Франциск поздравил "в духе братской любви" православный мир с наступающим Рождеством Христовым (по юлианскому календарю).

Эту здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам, заполнившим площадь Святого Петра, с проповедью по случаю католического праздника Богоявления (Епифании).

Римский первосвященник приветствовал также всех участников традиционного костюмированного "шествия волхвов" по центральным улицам Рима. В этом году праздничный кортеж был организован в 32-й раз.

Ранее сообщалось, что понтифик к Рождеству направит Украине шесть миллионов евро. Средства будут через нунциатуру Ватикана в Украине направлены на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны.
Рождество, Папа Римский, православные, поздравление, Франциск

Вы сейчас просматриваете новость "Папа Римский поздравил православных с наступающим Рождеством". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Папа Римский Франциск. Фото: AP

Папа Римский Франциск призвал остановить конфликт на Донбассе

25 Декабря 2016, 15:24

Понтифик призвал помогать пострадавшим от конфликта на Донбассе

Общество

Католики и протестанты празднуют Рождество. Фото из открытых источников

Католики всего мира празднуют Рождество Христово

25 Декабря 2016, 00:45

В более чем 145 странах мира – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году

Донбасс

Папа Римский Франциск, фото AFP

Понтифик к Рождеству направит Украине шесть миллионов евро

23 Декабря 2016, 20:21

Средства будут через нунциатуру Ватикана в Украине направлены на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны

Донбасс

Папа Римский Франциск. Фото: МИД Кубы

Папа Римский может посетить Донбасс – СМИ

18 Декабря 2016, 17:02

По словам архиепископа, на данный момент папа римский Франциск не может лично приехать в Донбасс, но такое желание у него есть 

Мир

Папа Римский. Фото: AFP

Папа Римский призвал СМИ не распространять фейки

8 Декабря 2016, 13:46

По мнению понтифика, дезинформация в средствах массовой информации является худшим, что могут сделать издания

Наука и Технологии

Папа Римский Франциск принял в Ватикане Стивена Хокинга

30 Ноября 2016, 06:35

Франциск отметил, что христианам и ученым следует объединиться "с общей целью защиты нашего общего дома, поскольку он находится под угрозой экологической катастрофы"

Мир

Папа Римский открыл свой дворец для туристов

26 Октября 2016, 14:46

Понтифик принял решение отказаться от летней резиденции 

Мир

Папа Франциск. Фото: AFP

Папа римский призвал уважать ЛГБТ

3 Октября 2016, 09:29

Понтифик при этом считает недопустимыми уроки гендерной теории в школах

Мир

Папа Римский пожал лапу псу, который спас девочку после землетрясения в Италии

6 Сентября 2016, 15:35

Понтифик также поблагодарил волонтеров 

Мир

Мать Терезу причислили к лику святых Римско-католической церкви, фото AFP

Мать Терезу причислили к лику святых Римско-католической церкви

4 Сентября 2016, 22:06

Церемония канонизации состоялась в воскресенье

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.