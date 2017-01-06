Папа Римский поздравил православных с наступающим Рождеством

Эту здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам

Папа Римский Франциск поздравил "в духе братской любви" православный мир с наступающим Рождеством Христовым (по юлианскому календарю).

Эту здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам, заполнившим площадь Святого Петра, с проповедью по случаю католического праздника Богоявления (Епифании).

Римский первосвященник приветствовал также всех участников традиционного костюмированного "шествия волхвов" по центральным улицам Рима. В этом году праздничный кортеж был организован в 32-й раз.

Ранее сообщалось, что понтифик к Рождеству направит Украине шесть миллионов евро. Средства будут через нунциатуру Ватикана в Украине направлены на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны.