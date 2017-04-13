Папа Римский в тюрьме омоет ноги бывшим мафиози

Сегодня, 17:56

Понтифик отслужит мессу, а потом совершит обряд 

Папа Римский. Фото: AFP
Папа Римский. Фото: AFP

В рамках предпасхальной Страстной недели Папа Римский Франциск намерен провести вечером, 13 апреля, в римской тюрьме Пальяно обряд омовения ног бывших мафиози, которые раскаялись в своих преступлениях и начали сотрудничать с законом.

Папа сперва отслужит мессу, а затем вымоет ноги бывшим преступникам, оботрет их полотенцем и поцелует, сообщает La Reppublica.

В тюрьме Пальяно содержатся около 50 бывших членов мафии, которые согласились дать показания против своих подельников в обмен на сокращение сроков своего заключения.

"У всех есть право на ошибку. Мы все ошибались, так или иначе", — сказал Папа Франциск в интервью, которое он дал газете в преддверии обряда.

Став весной 2013 года главой Римско-Католической церкви, Франциск первым из пап решил вынести обряд омовения ног за пределы Ватикана. В том году перед Пасхой он в колонии омыл ноги несовершеннолетним правонарушителям, среди которых были два мусульманина.

В 2014 году Папа омыл ноги престарелым и инвалидам, в 2015 году — заключенным в одной из тюрем, а в 2016 году — подопечным центра для содержания мигрантов.
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Источник:

Вести.Ru

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