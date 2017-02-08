Парламент Румынии отказался отправить правительство в отставку

Сегодня, 15:51

Проект вотума недоверия назывался "Правительство Гриндяну — Правительство национального презрения. Не легализуй кражу в Румынии"

Массовые протесты охватили Румынию. Фото AFP
Массовые протесты охватили Румынию. Фото AFP

Парламент Румынии на заседании в среду не поддержал вотум недоверия правительству под руководством Сорина Гриндяну, сообщает "РИА Новости".

С инициативой по выражению вотума недоверия кабмину выступили оппозиционные Национальная либеральная партия (НЛП) и партия "Союз спасения Румынии". Позже это предложение поддержала парламентская группа партии "Народное движение". Согласно законодательству страны, для выражения вотума необходима поддержка 233 депутатов 465-местного двухпалатного парламента.

Вотум недоверия поддержали 161 депутат и сенатор.

Проект вотума недоверия назывался "Правительство Гриндяну – Правительство национального презрения. Не легализуй кражу в Румынии".

Ранее премьер в интервью одному из местных СМИ заявлял, что вотум недоверия, инициируемый оппозицией, не пройдет, так как у Социал-демократической партии большинство в парламенте страны.

Позже председатель правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня отметил, что у кабмина нет никаких оснований подавать в отставку и объявил, что "правительство Гриндяну располагает его полной поддержкой".

Антиправительственные митинги в последнее время проходят по всей Румынии, несмотря на то, что в воскресенье камбин отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых и начались массовые волнения. Поправки могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.
Румыния, коррупция, отставка, протесты, правительство

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