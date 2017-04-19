Парламент Великобритании согласился на досрочные выборы

Сегодня, 18:08

Законопроект поддержали 522 депутата, против проголосовали только 13 депутатов

Тереза Мей. Фото: AFP
Тереза Мей. Фото: AFP

Палата общин парламента Великобритании одобрила правительственный законопроект о проведении внеочередных выборов 8 июня. Об этом сообщает ВВС, передает "Украинская правда".

Предложение о проведении выборов подала 18 апреля британский премьер Тереза Мэй.

Законопроект поддержали 522 депутата, против проголосовали только 13 депутатов.

По словам Мэй, необходимость проведения досрочных парламентских выборов обусловлена тем, что парламент остается разделенным в вопросе выхода страны из Европейского Союза.
Мэй, которая в 2016 году заявляла, что никаких досрочных выборов не будет, вчера объяснила, что изменить точку зрения ее заставили "политические игры и противоречия в парламенте".

Как известно, Мэй возглавила правительство без участия в выборах, после отставки бывшего лидера консерваторов Дэвида Кэмерона. Британские СМИ отмечают, что через досрочные выборы премьер хочет получить твердую поддержку собственной Консервативной партии.

По данным социологических опросов, консерваторы сейчас имеют огромное преимущество над лейбористами и личный рейтинг Мэй также довольно высокий.
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