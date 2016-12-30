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Парламентский комитет Турции одобрил значительное расширение полномочий Эрдогана http://www.segodnya.ua/img/article/7846/11_main.1483087259.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/11_tn.1483087259.jpg Мир Обсуждение законопроекта длилось девять дней, теперь документ будет вынесен на голосование парламента

Парламентский комитет Турции одобрил значительное расширение полномочий Эрдогана

Сегодня, 10:37

Обсуждение законопроекта длилось девять дней, теперь документ будет вынесен на голосование парламента

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP
Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Профильный комитет парламента Турции одобрил законопроект об изменении Конституции, предусматривающий расширение полномочий президента, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Обсуждение законопроекта длилось девять дней, теперь документ будет вынесен на голосование парламента.

Поправки предусматривают переход к президентской форме правления в Турции и упразднение поста премьер-министра, а также увеличение числа депутатских мандатов и снижение возрастного лимита для парламентариев.

Напомним, турецкое правительство будет добиваться проведения референдума о введении президентской системы, независимо от того, примет ли парламент противоречивую поправку к Конституции.

Для принятия любого изменения в Конституцию необходима поддержка не менее 367 депутатов, а у правящей партии их лишь 317.

Тогда судьба реформы будет решаться на референдуме, если она получит поддержку хотя бы 330 депутатов.

Отметим, что две крупнейшие оппозиционные партии, светская Республиканская народная партия (CHP) и курдская Народно-демократическая партия (HDP) выступают против отказа от парламентской системы в Турции. Оппозиция опасается, что переход к президентской системе приведет к авторитаризму.
Турция, президент, конституция, парламент, эрдоган

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Источник:

Интерфакс-Украина

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