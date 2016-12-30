Парламентский комитет Турции одобрил значительное расширение полномочий Эрдогана

Обсуждение законопроекта длилось девять дней, теперь документ будет вынесен на голосование парламента

Профильный комитет парламента Турции одобрил законопроект об изменении Конституции, предусматривающий расширение полномочий президента, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Обсуждение законопроекта длилось девять дней, теперь документ будет вынесен на голосование парламента.

Поправки предусматривают переход к президентской форме правления в Турции и упразднение поста премьер-министра, а также увеличение числа депутатских мандатов и снижение возрастного лимита для парламентариев.

Напомним, турецкое правительство будет добиваться проведения референдума о введении президентской системы, независимо от того, примет ли парламент противоречивую поправку к Конституции.

Для принятия любого изменения в Конституцию необходима поддержка не менее 367 депутатов, а у правящей партии их лишь 317.

Тогда судьба реформы будет решаться на референдуме, если она получит поддержку хотя бы 330 депутатов.

Отметим, что две крупнейшие оппозиционные партии, светская Республиканская народная партия (CHP) и курдская Народно-демократическая партия (HDP) выступают против отказа от парламентской системы в Турции. Оппозиция опасается, что переход к президентской системе приведет к авторитаризму.