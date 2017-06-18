Партия Макрона уверенно побеждает во втором туре выборов в Национальное собрание Франции – экзит-пол

По данным опроса, партия президента Франции "Республика, вперед!" и ее союзник – партия "Демократическое движение" – должны получить 355 мандатов из 577 в нижней палате парламента

Во Франции партия президента Франции Эммануэля Макрона и ее союзники уверенно побеждают во втором туре выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента – Национальной ассамблеи).

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного социологами Ipsos/Sopra Steria, которые были представлены в прямом эфире телеканала France24.

По данным опроса, партия президента Франции "Республика, вперед!" и ее союзник – партия "Демократическое движение" – должны получить 355 мандатов из 577 в нижней палате парламента.

На втором месте – консервативная партия "Республиканцы" и ее союзники из партии "Союз демократов и независимых", которые будут иметь 125 мест.

Вместе с тем Социалистическая партия бывшего президента Франсуа Олланда, которая участвовала в выборах в альянсе с Радикальной партией левых, получит 49 мандатов.

Французская коммунистическая партия будет иметь 30 мандатов, а правая партия "Национальный фронт", которую представляет Марин Ле Пен, – 8 мандатов.

Остальные участники избирательной гонки займут 10 мест в Национальной ассамблее.

Ведущие телеканала сообщают, что явка избирателей по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 по Киеву) была очень низкой – на уровне 35,33%. На предыдущих выборах в нижнюю палату в 2012 году в это же время явка избирателей составила 46,42%, а неделю назад, 11 июня, в первом туре участие граждан в выборах было 40,75%.

В общем, прогнозируется, что в выборах не участвовали 56,6% избирателей.



