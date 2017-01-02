Паскаль Верляйн станет гонщиком команды Формулы-1 "Заубер"

Ожидается, что официально о подписании соглашения будет объявлено в январе

Немец Паскаль Верляйн станет пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 "Заубер" в январе.

Представители команды провели переговоры с 22-летним гонщиком и сумели достичь договоренности о контракте. Ожидается, что официально о подписании соглашения будет объявлено после того, как финн Валттери Боттас будет представлен в качестве пилота "Мерседеса".

22-летний Верляйн дебютировал в прошлом году в Формуле-1 в качестве боевого пилота в команде "Манор", за сезон набрал одно очко и занял 19-е место.