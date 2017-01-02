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Паскаль Верляйн станет гонщиком команды Формулы-1 "Заубер" http://www.segodnya.ua/img/article/7852/24_main.1483369450.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/24_tn.1483369450.jpg Мир Ожидается, что официально о подписании соглашения будет объявлено в январе

Паскаль Верляйн станет гонщиком команды Формулы-1 "Заубер"

Сегодня, 21:59

Ожидается, что официально о подписании соглашения будет объявлено в январе

Паскаль Верляйн. Фото facebook.com/PWehrlein
Паскаль Верляйн. Фото facebook.com/PWehrlein

Немец Паскаль Верляйн станет пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 "Заубер" в январе.

Представители команды провели переговоры с 22-летним гонщиком и сумели достичь договоренности о контракте. Ожидается, что официально о подписании соглашения будет объявлено после того, как финн Валттери Боттас будет представлен в качестве пилота "Мерседеса".

22-летний Верляйн дебютировал в прошлом году в Формуле-1 в качестве боевого пилота в команде "Манор", за сезон набрал одно очко и занял 19-е место.
Формула-1, Заубер, Манор, Паскаль Верляйн

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Источник:

gazeta.ru

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